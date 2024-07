Marrakech : 1400 femmes et 80 villages bénéficient du projet «Femmes pour l'Environnement»

La cérémonie de clôture du projet «Femmes pour l'Environnement» (FPE) s'est déroulée ce mardi 2 juillet, à Marrakech, marquant ainsi la fin d'une initiative de quatre ans destinée à renforcer l'autonomisation économique des femmes et à promouvoir des pratiques environnementales durables dans la région de Marrakech-Safi, relate la Tribune. Le projet a été mené par CARE Maroc, en partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie Sociale et Solidaire (MTAESS), et financé par l'Agence Française de Développement (AFD) ainsi que par Affaires Mondiales Canada.

Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, la sécheresse et un séisme, FPE a non seulement atteint mais surpassé ses objectifs. Hlima Razkaoui, directrice de CARE Maroc, a précisé qu'il avait soutenu plus de 80 villages et aidé 1400 femmes à développer leurs activités économiques dans divers secteurs.

Il a permis la formation de femmes leaders et la création de nombreux groupes d'épargne et de crédit, répondant ainsi aux besoins cruciaux d'autonomisation économique des femmes et s'alignant sur les priorités gouvernementales en matière d'égalité des genres.

Florence Priolet, représentante de l'AFD, a salué l'initiative en ces termes : «Ce projet est un modèle de notre engagement envers l'égalité des genres et la lutte contre le changement climatique au Maroc».