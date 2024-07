2M consacre le programme de Grand Angle de juillet 2024 aux MRE

La deuxième chaîne nationale 2M consacrera un long format de l’émission «Grand Angle» au retour des Marocains résidents à l’étranger, qui viennent entreprendre, investir et vivre dans le royaume. Cette série s’étalera sur tout le mois de juillet et débutera ce jeudi 4 juillet, à partir de 23 heures.

Cette émission traitera plusieurs cas de la diaspora marocaine qui ont décidé de revenir vivre au Maroc, contrairement au sort de leurs parents. Un choix généralement fait à cause la différence de la qualité de vie entre le pays d’origine et celui de résidence. Aussi, leur idée est désormais «d’échapper à la stigmatisation liée à leurs origines ethniques et religieuses», fait savoir 2M.