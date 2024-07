Mondial 2030 : Le Grand Stade Hassan II de Casablanca révélé en images

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, mercredi 3 juillet, une réunion au siège de la Wilaya de la région Casablanca-Settat afin de faire le point sur les préparatifs de la ville en vue du Mondial 2030. Deux autres réunions s'étaient tenues précédemment à Rabat et Fès, pour examiner l'état d'avancement des infrastructures nécessaires.

L'échange s'est déroulé en présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, le Wali de la région, Mohamed Mhidia, ainsi que de divers acteurs impliqués dans les préparatifs.

ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء بالدار البيضاء، اجتماعا موسعا خصص لتدارس تقدم استعدادات مدينة الدار البيضاء الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030. وضم هذا الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، ووالي جهة الدار البيضاء - سطات، عامل… pic.twitter.com/9l5MU6k8fU — 2M.ma (@2MInteractive) July 4, 2024

Les discussions ont principalement porté sur les projets d'aménagement et les infrastructures sportives, y compris les stades, les sites d'entraînement, le transport, la mobilité, l'hébergement, la connectivité et le développement durable. Un dispositif de management intégré des projets a été présenté pour renforcer le suivi, la supervision et l'exécution des travaux.

©2M / DR

Le ministre Laftit a souligné l'importance de mobiliser tous les intervenants pour accélérer la mise en œuvre des projets et respecter les délais impartis, conformément aux orientations royales. Il a insisté sur un suivi rigoureux à tous les niveaux et la nécessité de coordonner les efforts de toutes les parties prenantes.

©2M / DR

Étaient également au coeur des conversations, deux sites majeurs pour Casablanca, à savoir le Grand Stade à Benslimane et le Complexe sportif Mohammed V. L'International Broadcast Center (IBC) s'occupera de diffuser les matchs du Mondial 2030.

«Le Grand Stade de Casablanca est profondément ancré dans la culture marocaine, avec ses traditions et ses expressions contemporaines. Elle s'enracine dans des figures anciennes et primordiales : le Moussem, la tente et le jardin, ainsi que dans la topographie et les paysages du Maroc (...) Le Grand Stade de Casablanca est l'incarnation de la grande tradition de l'hospitalité marocaine.» Tarik Oualalou, directeur du design, co-fondateur de Oualalou et Choi, et architecte en chef du projet

©2M / DR

Le Grand Stade de Benslimane aura une capacité de 115 000 places et portera le nom de feu le roi Hassan II. Inspiré du moussem, rassemblement social traditionnel marocain, il sera situé sous un grand toit en forme de tente. Il tend à devenir le plus grand monument footballistique au monde.