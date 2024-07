L’international marocain Aïmen Moueffek prolonge son contrat avec L'AS Saint-Étienne (ASSE) jusqu'en 2028, une annonce faite par le club français, mercredi 3 juillet. «Après avoir atteint les 100 matchs en Vert à l’occasion du barrage retour d’accession à l’élite, remporté par l’ASSE à Metz le mois dernier, il continuera avec son club formateur», a fait savoir le club dans un communiqué.

«L’international U23 marocain, arrivé à l’ASSE à l’âge de 10 ans, passé par l’école de football puis par la formation, poursuit l’aventure en prolongeant son contrat dans le Forez jusqu'en 2028 ainsi qu'une option d'une saison supplémentaire», précise-t-on.

Le milieu de terrain âgé de 23 ans s’est aussi exprimé sur la prolongation de son engagement avec le club : «Je suis le plus heureux ! Je repars avec l’ASSE avec fierté et bonheur. J’ai hâte de démarrer cette saison en Ligue 1 après avoir atteint l’objectif de tout un club. On a réussi à remonter dans l'élite, maintenant, il faut y performer.»

Moueffek a joué notamment dans les trois rencontres déterminantes, face à Rodez et Metz, disputées par l’ASSE dans la course à la montée.