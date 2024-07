Le Maroc compense sa baisse de production avec l’importation de 200.000 tonnes de céréales russes

Depuis le début de l’année 2024, le Maroc a importé plus de 200 000 tonnes de céréales en provenance de Russie, selon un communiqué de l'Agence fédérale russe de contrôle vétérinaire et phytosanitaire, Rosselkhoznadzor. L'information a été révélée à la suite de la visite d'une délégation marocaine en Russie à la fin du mois de juin, au cours de laquelle les représentants marocains ont rencontré Antoine Karmaouine, vice-président de l'agence russe.

Le principal objectif de cette visite était «de se familiariser avec le système russe de contrôle de la santé des végétaux pendant les périodes de quarantaine et de s'assurer de la qualité et de la sécurité des céréales» exportées. Les membres de la délégation ont eu l'occasion de visiter diverses institutions affiliées à Rosselkhoznadzor à Moscou, Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, ainsi que les ports commerciaux de Vysotsk et Kaliningrad. Le port de Vysotsk a joué un rôle clé dans ces exportations, expédiant 94 000 tonnes de céréales vers le Maroc.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont discuté des systèmes de qualité et de sécurité des produits agricoles. La traçabilité des céréales, l'utilisation des pesticides et des produits chimiques dans la production céréalière, ainsi que les perspectives d'un protocole d'accord bilatéral pour une gestion sécurisée des pesticides ont été abordés au travers des discussions.

Antoine Karmaouine a souligné que la Russie avait exporté des céréales vers plus de 120 pays l'année précédente et que le système russe de contrôle avait reçu une évaluation positive sur le marché international. Leur coopération répond à la nécessité pour le Royaume du Maroc de compenser une baisse historique de sa production nationale de céréales, estimée à 43% cette année en raison de conditions climatiques défavorables.