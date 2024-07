Le Maroc modernise son parc hôtelier en vue de la CAN 2025 et du Mondial 2030

Le gouvernement marocain a récemment lancé une initiative visant à moderniser le parc hôtelier national. Dans le cadre de cette «opération coup de poing», un programme novateur intitulé «Cap Hospitality» a été mis en place pour améliorer la qualité des établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) du royaume, déclare un communiqué de presse. Ce programme est conçu en prévision des grands événements sportifs internationaux que le Maroc accueillera, à savoir la Coupe d'Afrique des nations 2025 et la Coupe du Monde 2030.



Une convention a été signée le 26 juin dernier à Rabat, en présence de plusieurs hauts responsables, dont Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fouzi Lekjaa, Ministre Délégué en Charge du Budget, Mohcine Jazouli, Ministre Délégué Chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques Publiques, et Mohammed Benchaaboun, Directeur Général du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement.

Ce dispositif inédit prévoit l'octroi de crédits allant jusqu'à 100 millions de dirhams, avec une prise en charge totale des intérêts par l'État, pour financer la rénovation des infrastructures hôtelières. Les prêts, d'une maturité maximale de 12 ans, visent à moderniser 25 000 chambres avec un investissement attendu de 4 milliards de dirhams.

Les EHTC éligibles devront répondre à des critères préétablis et soumettre leur demande via une plateforme digitale dédiée, disponible à partir du 15 juillet 2024. Le programme couvre une gamme étendue de prestations, parmi lesquelles la rénovation, la mise aux normes, l’acquisition de mobilier, et la mise en place de programmes d’efficacité énergétique.

Plusieurs régions marocaines comptent des unités d'hébergement touristiques vétustes, voire fermées, affectant l'attractivité touristique du pays. C'est pourquoi, en modernisant ces infrastructures, le Maroc se prépare non seulement à accueillir les prochains grands événements sportifs internationaux, mais aussi à améliorer globalement la qualité de son offre touristique, en conformité avec la loi 80-14 en phase avancée de mise en œuvre.