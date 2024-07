Maroc : L'ONHYM signe deux contrats d’exploration pétrolière avec ESSO

L'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et la compagnie ESSO Exploration International Limited ont procédé, à la signature de deux contrats de reconnaissance ce mardi 2 juillet à Rabat. Cette convention rentre dans le cadre de la stratégie de promotion des potentialités en hydrocarbures du sous-sol national développée par l'ONHYM.

Les contrats en question concernent les zones Safi-Essaouira Offshore et Agadir-Ifni Offshore, situées au large de Safi, Essaouira, Agadir et Sidi Ifni, précise l'ONHYM dans un communiqué. Ils étaient signés par Amina Benkhadra, directrice générale de l'ONHYM, et Charles David Tautfest, président d'ESSO.

Cette signature marque le retour au Maroc d'ExxonMobil Corporation, société-mère d'ESSO et l'une des plus grandes entreprises énergétiques et pétrochimiques cotées en bourse au monde, depuis la fusion des sociétés Exxon et Mobil en 1999.

ExxonMobil Corporation détient des intérêts dans des projets d'exploration et de production d’hydrocarbures dans 20 pays, en plus de ses activités de pétrochimie, de raffinage et de distribution des produits pétroliers à travers le monde.

En outre, l'ONHYM rappelle sa collaboration en cours avec 14 sociétés dans le cadre de 19 accords pétroliers et d'un contrat de reconnaissance.