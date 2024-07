Le Polisario souhaite rencontrer le nouveau chef de la diplomatie sud-africaine

Après avoir boudé la réélection et l’investiture du président Cyril Ramaphosa, le Polisario tente de reprendre langue avec l’Afrique du Sud. En témoigne le message de félicitation, adressé ce mardi 2 juillet, par le «ministre des Affaires étrangères de la RASD», au nouveau chef de la diplomatie de Pretoria, Ronald Lamola. Celui-ci a succédé à ce poste à Mme. Naledi Pandor.

«Je suis impatient de vous rencontrer personnellement et de travailler en étroite collaboration avec vous pour continuer à renforcer les relations étroites de coopération et de solidarité d'une manière qui sert nos deux pays et peuples frères, et d'une manière qui favorise le progrès de notre continent africain», a souligné Mohamed Sidati dans sa lettre.

Cependant, les médias officiels du Polisario continuent d'ignorer les nouvelles politiques en provenance de l’Afrique du sud y compris l’annonce, dimanche soir par le président Ramaphosa, de la composition du gouvernement d’union nationale.