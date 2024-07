Maroc : La FMEJ insiste sur la presse en tant que moteur du développement démocratique

Le président de la FMEJ Mahtat Rakas a exprimé son regret concernant la transformation de l'instance d'autorégulation du secteur en une instance provisoire. Lors d'une réunion, le 24 juin 2024 à Rabat, il a rappelé que ce changement était contraire à l'article 28 de la Constitution. Aussi, il a critiqué l'inaction de la commission provisoire sur le renforcement des liens entre les journalistes et l'édition, malgré la loi stipulant cette mission. En outre, il a souligné l'importance de mettre fin rapidement à cette situation provisoire par des élections, conformément à la loi.

Cette réunion s'est tenue avec une délégation de la FMEJ, menée par Mahtat Rakas, qui a rencontré Younes Moujahid, président de la commission provisoire de gestion des affaires de la presse et de l'édition. Lors de la même rencontre, la FMEJ a aussi présenté ses propositions pour la révision du Code de la presse, insistant sur les réformes juridiques et les conditions des entreprises de presse, des ressources humaines et de l'aide publique. Le débat sur la situation de la presse a été présenté comme une question sociétale liée au processus démocratique du pays, qui vise à préserver les droits humains. A ce titre, la FMEJ a remis un mémorandum écrit à la commission, résumant ses perspectives.

Ourte le président de la FMEJ, cette délégation a inclus Abdelhakim Badie, Fatima Zahra Kadiri, Maria Moukrim, Mohamed Ezzouak et Hassan Aarab. La commission provisoire a quant à elle été représentée par Younes Moujahid, Abdellah El Bakali et Abdelghani Bardii.