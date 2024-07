Maroc : A la Fête de la musique, Casablanca a célébré tous les rythmes

L'édition 2024 de la Fête de la musique a été un franc succès pour Casablanca Events et Animation, la société de développement local. Cet événement organisé les 28 et 29 juin, vise à promouvoir la musique sous toutes ses formes et à rendre hommage à la diversité culturelle et musicale.

Offrant une opportunité aux musiciens amateurs et professionnels de se produire en public, tout en partageant leur passion avec les Casablancais et les visiteurs de la ville. Le programme de cet évènement était diversifié avec la présence de plusieurs artistes : Ganga Vives, Hasba Groove, D33psoul, Betweenatna, Issawa, Groupe Ghiwani, Gnaoua et Groupe Wlad Sousdi (Lemchaheb).

À cet effet, la Fête de la Musique a réuni un nombre important de spectateurs avec un total de 14 000 spectateurs. Cet éventail varié de talents et d'origines a ainsi témoigné de l'enthousiasme général pour l'événement, et a mis en lumière la richesse culturelle et la diversité du royaume. L'engouement des participants et l'inclusivité de la programmation ont fait de cette édition un véritable creuset de cultures musicales, unissant des gens de tous horizons dans une célébration commune de la musique.

Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events et Animation a exprimé sa satisfaction du succès de l'événement : «Cet événement n'est pas seulement une célébration de la musique, mais aussi une célébration de l'unité et de la diversité. Nous remercions tous les artistes, participants et spectateurs qui ont fait de ces deux jours un moment inoubliable.»