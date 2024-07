La 15e édition du Salon du Cheval à El Jadida du 1er au 6 octobre 2024

La ville d’El Jadida accueillera la 15e édition du Salon du Cheval du 1 au 6 octobre 2024, selon un communiqué reçu par Yabiladi. Ce rendez-vous équestre sous le thème «L’élevage équin au Maroc: innovation et défi», permettra d’aborder les innovations et les défis pour moderniser et assurer la durabilité de la filière équine marocaine.

Une variété de compétitions sera au programme de cette édition avec le saut d’obstacle, le Grand Prix du roi Mohammed VI Tbourida, le championnat de Chevaux Barbes, Arabe Barbes et Pur-Sang Arabes.

Le programme du Salon du Cheval d’El Jadida 2024 comprendra également des conférences et de débats animés par des experts et chercheurs. Ces conférences permettront aux participants de découvrir les dernières tendances et innovations dans le monde du cheval et de l’élevage équin.

Le jeune public bénéficiera également d'activités ludiques et d'ateliers pédagogiques. Cela leur permettra ainsi de découvrir le monde du cheval et les pratiques de l’élevage. Parallèlement, des spectacles équestres avec des troupes marocaines et internationales, raviront les visiteurs de tous âges.