Législatives en France : Eric Ciotti assure qu’un gouvernement Bardella aura de meilleures relations avec le Maroc

«Si nous gagnons, nous reconstruirons des relations d'amitié et de confiance avec le Royaume du Maroc, qui est un grand pays et une grande démocratie, pour lequel j'ai beaucoup de respect, d'amitié et de considération. Rétablir les relations est important», a déclaré Eric Ciotti à TRT France, le président de Les Républicains, allié du Rassemblement National, au soir des élections législatives anticipées en France.

Eric Ciotti a dominé les résultats des élections avec 41 % des voix dans son bastion de Nice, devant le candidat du Nouveau Front Populaire (NFP), Olivier Salerno (26,62 %), et le candidat Ensemble, Graig Monetti (22,79 %).

Jordan Bardella, chef du Rassemblement National, avait précédemment déclaré lors d'un débat avec Olivier Faure et Gabriel Attal : «Il est clair qu'Eric Ciotti, président des Républicains, sera appelé à assumer des responsabilités importantes au sein du gouvernement» s'il remporte les élections.

Lundi, le ministère français de l'Intérieur a révélé les résultats du premier tour des élections législatives anticipées en France, qui ont montré l'avancée du parti d'extrême droite Rassemblement National et de ses alliés, qui ont remporté 33,1% des voix, suivis par la coalition du Nouveau Front Populaire en deuxième place avec 28%. La coalition du président Emmanuel Macron a remporté 20% des voix.

Ciotti avait précédemment appelé son pays à soutenir le Maroc dans le conflit du Sahara.