Espagne : L’armée renforce la sécurité autour des ilots revendiqués par le Maroc

Le ministère espagnol de la Défense prévoit de doter les ilots en Méditerranée, revendiqués par le Maroc, de nouveaux systèmes de balises aériennes et de communication stratégique par satellite, rapporte OK Diario.

Ce programme, d’environ 600 000 euros, permettra d’assurer aux unités militaires déployées à Vélez de la Gomera, Alhucemas et Chafarinas d’améliorer considérablement leurs capacités, se félicite le média proche de l’extrême droite.

Le renforcement de la sécurité des ilots et des enclaves de Ceuta et Melilla s’inscrit dans le cadre d’un vaste plan, lancé vers la fin de 2022 par le gouvernement de coalition de gauche. L’année suivante, l’exécutif de Pedro Sanchez a procédé à une hausse du budget alloué à la sécurisation de ces territoires.

Après la réunion de haut niveau Maroc-Espagne, tenue les 1 et 2 février 2023 à Rabat, le ministère espagnol de la Défense avait consacré 144 230 euros pour la rénovation des systèmes de communication et des radars installés dans ces zones contre seulement 90 000 euros en 2022.

Ces efforts interviennent suite au refus de l’OTAN d’intégrer dans sa zone de protection, lors de son sommet de juin 2022 à Madrid, Ceuta et Melilla ainsi que les ilots en Méditerranée, revendiqués par le Maroc. La création, en janvier 2022, de la Zone Est des Forces armées royales (FAR) avait contribué aussi au lancement de ce programme de sécurisation des ilots, Ceuta et Melilla.