Festival Voix des Femmes de Tétouan est de retour après 4 ans d’absence

Après un arrêt imposé par la pandémie de la Covid-19, le Festival Voix de Femmes marque son grand retour par une édition prometteuse en création artistique féminine.

Organisé par l'Association Voix de Femmes du 4 au 6 juillet 2024 à Tétouan, cet événement festif, culturel et social accueillera le public sous le thème "La femme, partenaire essentielle pour un changement durable".

Cette 12e édition réunira une mosaïque de stars féminines du Maroc et d'ailleurs, telles que Salma Rachid, Shatha Hassoun, Carole Samaha et bien d'autres. Le programme du festival inclut également des activités sociales et solidaires en faveur de populations défavorisées de Tétouan.