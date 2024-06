Les étudiants d’une école marocaine en visio avec la Station Spatiale Internationale

L’École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) a annoncé ce jeudi qu’un télécontact sera organisé en direct avec la Station Spatiale Internationale (ISS). L’évènement est prévu pour le 1e juillet 2024 depuis Casablanca. Une rencontre réalisée en collaboration avec l’Administration Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace (NASA), l’Agence Spatiale Européenne (ESA), l'Agence Spatiale Russe (l’ROSCOSMOS ) et l'Agence Spatiale Japonaise (JAXA).

Regroupant étudiants, professeurs et invités spéciaux pour une interaction avec l’astronaute Jeanette Epps qui est actuellement à bord de l’ISS, cette rencontre offre une opportunité aux étudiants de l'EMSI d'en connaître plus sur les expériences scientifiques menées dans l'espace et sur la vie en microgravité. Elle vise aussi à renforcer l'intérêt des étudiants pour les sciences spatiales et l'ingénierie.

«Ce télécontact représente une étape importante pour l'EMSI, en illustrant notre engagement à fournir une éducation de pointe et à préparer nos étudiants à relever les défis technologiques de demain.» Directeur général de l’EMSI

L'interaction avec une astronaute inspirante permettra aux étudiants d’avoir une perspective plus vaste sur les carrières dans les sciences et l'ingénierie.