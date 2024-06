Le Festival Timizart est de retour à Tiznit

Le festival «Timizart» d’argent se lance pour une 12e édition. Prévu du 24 au 29 juillet à Tiznit, le thème de cette année est «l’orfèvrerie d’argent: identité, créativité et développement». Organisé par l’association Timizart, cet évènement se révèle une occasion pour exposer les bijoux traditionnels amazighs et faire valoir les créations des bijoutiers marocains.

À cet effet, plusieurs activités sont programmés au cours du festival : exposition de bijoux en argent avec la participation de plusieurs exposants nationaux et internationaux, présentation de produits de terroir et d’artisanat, spectacles équestres (tbourida) et folkloriques, soirées artistiques et musicales animées, défilé de mode, conférences et ateliers d’artisanat.

Le festival d’argent vise essentiellement à donner plus de valeur à l’identité culturelle et patrimoniale de Tiznit, connue par sa longue histoire dans l'orfèvrerie et le savoir-faire de ses artisans.

L’évènement est organisé en partenariat avec le Conseil de la région Souss-Massa, les Conseils provincial et communal de Tiznit et la préfecture de la province de Tiznit.