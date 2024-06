Autriche : Le chef de la diplomatie algérienne mobilise une ONG pro-Polisario

Le ministre algérien des Affaires étrangères effectue une visite de travail en Autriche. La question du Sahara est bien présente sur l’agenda d’Ahmed Attaf. Le chef de la diplomatie s’est réuni, hier à Vienne, avec la présidente du «Groupe d'amitié austro-sahraoui». Mme. Karen Schella a informé Attaf des «actions menées et des services» que son ONG apporte «dans divers domaines en faveur du peuple sahraoui et sa juste cause», indique le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les deux parties ont ecalemment abordé «les derniers développements» de ce dossier «au niveau diplomatique et les perspectives de continuer et redoubler les efforts pour renforcer le soutien international au peuple sahraoui afin de lui permettre d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination, comme stipulé dans les résolutions pertinentes des Nations unies et de l’Union africaine», ajoute la même source.

Pour rappel, le gouvernement autrichien considère le plan marocain d’autonomie au Sahara comme une «contribution sérieuse et crédible» au processus politique mené par l'ONU. Une position exprimée, le 28 février à Rabat, par le Chancelier fédéral d'Autriche, Karl Nehammer.

La réunion entre Ahmed Attaf et la présidente du «Groupe d'amitié austro-sahraoui» intervient dix jours après que l’ambassadeur algérien accrédité à Buenos Aires ait présidé la cérémonie de création d’un réseau de soutien au Polisario en Argentine.