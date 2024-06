Maroc : Les trasnferts MRE devraient atteindre 117 MMDH en 2024 ( +1,9%)

Les transferts de fonds par les Marocains résidant à l'étranger (MRE) devraient suivre leur tendance haussière pour atteindre un record de 117,5 milliards de dirhams (MMDH) en 2024 en amélioration de 1,9%, selon les projections de Bank Al Maghrib. En 2025, la banque centrale s'attend également à une hausse de 5,3% pour atteindre 123,7 MMDH de transferts, selon son rapport sur la politique monétaire suite à la deuxième réunion trimestrielle de son Conseil pour 2024.

Concernant les recettes voyages, elles devraient poursuivre dans la tendance positive avec une progression de 5,8% à 110,8 MMDH, fait savoir la Banque centrale, notant qu’en 2025 elles progresseront de 5,8% à 117,2 MMDH.

Quant aux investissements directs étrangers (IDE), ils devraient atteindre 46,6 milliards, représentant ainsi 3,1% du PIB en 2024, contre 2,4% en 2023.

En outre, en 2025, les importations devraient augmenter de 9,7%, traduisant des accroissements des acquisitions de biens d’équipement et de produits finis de consommation, ainsi qu’une hausse de 4,9% à 125,1 MMDH de la facture énergétique. Les exportations devraient croitre de 8,9%, reflétant essentiellement la hausse de 13,2% des ventes de phosphates et dérivés (88,5 MMDH) et de 12,8% des expéditions du secteur automobile (185,1 MMDH).



Tenant compte des nouvelles hypothèses relatives à l’environnement international, des prévisions macroéconomiques ainsi que des réalisations à fin avril 2024, le déficit du compte courant devrait passer de 0,6% du PIB en 2023 à 1,7% en 2024 puis à 2,7% en 2025.