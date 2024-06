Explosion d'une bonbonne de gaz à Tanger, deux morts et six blessés

Une explosion d'une bonbonne de gaz de petite taille a causé la mort de deux femmes et a blessé six autres personnes, dont certaines gravement, dans une maison à Haoumat Al Haddad, au quartier Beni Makada, à Tanger. L'incident, survenu le mardi 25 juin 2024 en fin de soirée, a déclenché un incendie dans l'immeuble de quatre étages, habité par une seule famille.

Les autorités locales et les services de sécurité, rapidement intervenus, ont évacué les blessés vers l'hôpital Mohammed V de Tanger et maîtrisé les flammes. L'explosion a également endommagé la structure du bâtiment, provoquant des fissures inspectées par une commission mixte pour évaluer les mesures de sécurité nécessaires. Par précaution, le bâtiment a été évacué et un périmètre de sécurité a été établi pour prévenir tout risque supplémentaire.

Une enquête a été lancée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les causes exactes de l'accident. Les autorités locales ont assuré que toutes les mesures étaient prises pour garantir la sécurité des résidents et éviter de nouvelles tragédies.