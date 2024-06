Maroc : Bank Al-Maghrib prévoit un taux moyen d'inflation de 1,5%

L’inflation continue avec un taux moyen d’inflation domestique d’1,5%. Un chiffre qui compte s’élever à 2,7% d’ici 2025, a fait savoir Bank Al-Maghrib suite à la deuxième réunion trimestrielle de 2024 de son Conseil, mardi 25 juin 2024 à Rabat.

Ces prévisions se sont basées sur le retour de cette inflation à des taux faibles pendants ces derniers mois et sur le processus de décompensation. Il a aussi été relevé à travers la composante d’inflation sous-jacente un taux de 2,1% sur les cinq premiers mois de 2024.

D’après la même source, le Conseil a pris en considération une anticipation d’inflation se basant sur l’enquête et les résultats de ce dernier trimestre. Il a été ainsi relevé un taux d’inflation de 2,7% au deuxième trimestre de cette année et prévoient le maintien de ce taux d’ici les 8 prochains trimestres et une légère hausse (2,8%) à l’horizon de 12 trimestres.