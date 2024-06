Paris : Une alerte à la bombe… d’huile d’olive

Au lendemain de la Fête de la musique, samedi 22 juin, une alerte a été lancée suite à la découverture d’un véhicule transportant des bidons d’essence, ornés d'inscriptions en arabe. Un individu, persuadé d’avoir entendu le propriétaire crier «Allahou Akbar», avait immédiatement prévenu les forces de l’ordre.

Les autorités ont rapidement réagi en déployant un périmètre de sécurité dans le 9e arrondissement de Paris, tandis que des équipes spécialisées étaient dépêchées sur les lieux. Toutefois, un revirement comique s'est produit lorsque la police a découvert que les bidons, suspectés d'être remplis d'essence, contenaient en réalité de l'huile d'olive. Le propriétaire du véhicule, un résident local, avait simplement rapporté une grande quantité de l'étranger.

Le témoin initial est revenu sur ses déclarations, précisant qu'il avait confondu les événements. Il aurait entendu quelqu’un crier «Allahou Akbar» le vendredi soir, dans le cadre de la Fête de la musique, et non samedi midi, rapporte 20 Minutes. Suite à cette clarification, le périmètre de sécurité a été levé et le propriétaire du véhicule relâché.