Immigration irrégulière : L’UE finance l’achat de matériel au profit du Maroc

L'Espagne a acheté au profit des forces de sécurité marocaines des appareils et des moyens technologiques pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière et le trafic de drogue. L’acquisition porte notamment sur 98 caméras thermiques portables destinées à la surveillance, 25 visionneuses nocturnes et divers équipements de communications maritimes. Au total, 188 systèmes pour le renforcement du contrôle des frontières terrestres et maritimes avec l'Espagne, rapporte La Razon.

Une aide financée par l’Union européenne, mais confiée à la Fondation internationale pour l’administration et les politiques publiques ibéro-américaines (FIIAPP, espagnole) pour réaliser l’achat au profit des forces de sécurité du royaume.

En avril 2019, la Commission européenne avaient accordé à la FIIAPP 44 millions euros pour l'acquisition d'équipements de surveillance pour le compte du ministère marocain de l’Intérieur.

Le conseil d’administration de la FIIAPP est présidé par le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.