Maroc : Le parquet clôt l’enquête sur le drame de Nador – Melilla du 24 juin 2022

La justice marocaine a décidé de conclure l’enquête sur le drame survenu à la clôture avec Melilla, le 24 juin 2022, pour «absence de preuve d’un crime». Citant des sources du ministère public, l’agence de presse espagnole EFE rapporte que l’enquête a retenu un «usage proportionné de la force» de la part des agents marocains, en phase avec les conclusion des juges espagnols sur la responsabilité de Madrid également. Ce jour-là, 23 migrants sont morts, lorsque plus de 1 700 ont tenté d’accéder à l’enclave depuis le poste frontière proche de Nador. Selon l’Association marocaine des droits de humains (AMDH), 27 ressortissants seraient décédés et 70 ont été portées disparues dans ces circonstances.

«Les investigations ont montré que l’intervention des forces publiques avait pour but de repousser l’attaque, le danger qui existait et de maintenir l’ordre avec un usage proportionné de la force, malgré le caractère agressif et violent des émigrés, leur grand nombre et leur possession d’armes blanches», ont indiqué à EFE les sources du parquet marocain.

Aussi, ces dernières indiquent que «les blessures subies par les migrants étaient une conséquence de la ‘tentative de franchir de force (le poste frontière) au milieu d’une intense bousculade et d’une foule’ de personnes et de la ‘tentative d’escalader’ ledit poste».

«C’est ce que confirment les témoignages des émigrés, également corroborés par les résultats de l’autopsie qui a été pratiquée sur les corps des défunts», soulignent les mêmes sources auprès de l’agence de presse.

Parmi les migrants ayant participé à la traversée, 61 ont été condamnés à des peines allant jusqu’à 3 ans de prison. Au cours de cette enquête, les autorités judiciaires ont entendu les versions des organisations de la société civile, ajoute-t-on.

Le week-end dernier, la section de l’AMDH a Nador a fait savoir que certaines de victimes étaient inhumées sur «instructions» du parquet, après que des prélèvements d’ADN ont été effectués sur les morts.