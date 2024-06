«Le droit à l'univers» : L'Université Abdelmalek Essaâdi lance une campagne de sensibilisation

L’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) lancera une campagne de sensibilisation intitulée «Le droit à l’univers l’art» qui débutera la première semaine de juillet 2024 dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Elle est inscrite dans le cadre de la mise en œuvre optimale du Plan national d'accélération de la transformation du système d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et d'innovation PACTE ESRI 2030.

Cette campagne est à l’initiative des ministères de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, ainsi que la Jeunesse, de la culture et de la communication. Entre compétitions, tables rondes et ateliers, cette troisième édition a pour but de faire comprendre aux jeunes des sujets juridiques ainsi que de développer les compétences personnelles des étudiants à travers différentes formes d'expression culturelle et artistique.

«Le droit à l’environnement à travers l’art» est l’un des programmes qui auront place pour mettre en lumière la réalité environnementale et ses enjeux à travers l’art. Il y aura aussi une exposition des œuvres qui étaient primées lors de la première édition.