Rabat : 39e édition de La Semaine du cheval sur la piste de Dar Es Salam

La Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) organise la 39e édition de La Semaine du cheval. Cette compétition se tiendra à Rabat, du samedi 29 juin au dimanche 7 juillet 2024, sur la piste de Dar Es Salam, déclare un communiqué de presse. Elle rassemblera plus de 400 cavaliers et leurs montures, tous en lice pour le titre de Champion du Maroc de Saut d’Obstacles et Dressage.

Les épreuves se dérouleront de jour comme de nuit, avec sept soirées nocturnes débutant à 21 heures. L’accès est gratuit pour le public, avec des services de transport gratuits depuis Rabat, Salé, Témara et Ain Aouda. Les spectateurs pourront également profiter d’espaces de restauration, d’exposants et d’un Village Enfant sur place. Les neuf jours de compétitions ainsi que les résultats seront retransmis en direct sur le site de la FRMSE.

Fondée en 1958, la FRMSE est une institution marocaine d’excellence équestre, comptant 48 clubs affiliés et plus de 11 000 cavaliers passionnés. La Fédération a reçu en 2016 le Trophée FEI Solidarity pour sa contribution exceptionnelle au sport équestre.