La campagne du Polisario à l’intérieur de la campagne des Présidentielles en Mauritanie

Les Mauritaniens ont rendez-vous, le 29 juin, avec les urnes pour élire un président de la république. La campagne électorale de ce scrutin connait une présence active du Polisario. L’émissaire de Brahim Ghali à Nouakchott poursuit ses rencontres, en s’ouvrant sur de nouveaux responsables politiques.

L’envoyé du chef du Polisario s’est réuni avec le président du Parti Al Karama, le chef de l’Alliance pour la Justice et la Démocratie et le président de l’Alliance progressiste et populaire. «Ces responsables ont réaffirmé leurs soutiens au peuple sahraoui», indique l’agence de presse du Polisario.

Pour rappel, l’émissaire de Brahim Ghali a jeté, il y a trois semaines, l’ancre à Nouakchott. Depuis, il a multiplié les réunions avec les chefs de partis. Il a commencé avec les formations ayant une représentativité au Parlement dont notamment Insaf, (Equité, la formation fondée en 2022 par l’actuel chef d’Etat Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani), Mohamed Melainine Ould Eyih et les islamistes du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement.