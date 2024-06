Canicule au Maroc : L'ANEF alerte sur le risque des feux de forêt

Vu les températures caniculaires qui seront enregistrées au Maroc, dans les prochains jours, l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) alerte sur un risque d’incendies de forêts dans plusieurs régions du 22 au 24 juin 2024 variant entre danger «moyen» à «extrême».

Selon la même source, ce risque touche les forêts à niveau de combustibilité essentiellement. Les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Nador, Taza, Khénifra, Larache, Taounate, Berkane, Al Haouz et Essaouira sont les région les plus concernées avec un niveau rouge de risque. Les zones touchées par cette menace mais à niveau plus léger sont celles de Tétouan, Chefchaouen, Taroudant, Béni Mellal, Khémisset, Taourirt et Oujda.

Dans des conditions pareils, il est préférable de faire attention pour éviter tout lancement de feu dans les forêts qui sont considérés comme les poumons de l’environnement.