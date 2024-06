Maroc : Nouveau partenariat pour l’accès des réfugiés aux soins de santé

Un accord de partenariat a été signé pour renforcer le programme médical au profit des réfugiés, entre le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) et l’Association marocaine de planification familiale (AMPF), a été signé avec la Fondation Noufissa Pharma 5. Annoncée à Rabat en marge de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, cette initiative a vocation à favoriser «un environnement inclusif et solidaire». A ce titre, elle prend effet de 2024 à 2026.

Cette convention a été signée par Yasmine Lahlou-Filali, vice-présidente de la Fondation Noufissa Pharma 5, François Reybet-Degat, représentant du HCR au Maroc et Abdellatif Maamri, directeur exécutif de l’AMPF. En vertu de l’accord, la fondation «s’engage à effectuer un don de médicaments d’une valeur d’un million de dirhams sur trois ans, au bénéfice des réfugiés présents sur le territoire marocain, dans le cadre du programme de santé conjoint entre l’AMPF et l’UNHCR», fait savoir un communiqué parvenu à Yabiladi.

Dans ce sens, la première dotation «a été livrée par la Fondation Noufissa Pharma 5 à l’AMPF qui se charge de sa distribution auprès de ses Centres de santé, en sa qualité de partenaire d’exécution du volet santé du HCR au Maroc», ajoute la même source. Cette démarche fait justement suite à la convention-cadre de décembre 2023 entre la fondation et l’UNHCR, afin de «renforcer les efforts conjoints pour faciliter l’accès des réfugiés aux médicaments, à l’éducation et à l’insertion économique et sociale au Maroc».

En effet, le partenariat entre les deux parties met l’accent sur «l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi», dans le but d’«offrir aux réfugiés les opportunités nécessaires pour reconstruire leurs vies et apporter une contribution positive à la société marocaine qui les accueille».