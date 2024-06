Le Polisario irrité par le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme

Le Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies tient sa 56e session ordinaire, du 18 juin au 12 juillet à Genève. Le coup d’envoi des travaux a été donné par une allocution de Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme.

Une intervention qui n'est pas du goût du Polisario. Et pour cause, l’Autrichien a ignoré de mentionner dans son bilan sur les «zones de conflits», qui secouent les quatre coins du monde, la «guerre» du Front contre les Forces armées royales (FAR) et «l’occupation marocaine du Sahara occidental». Türk a cité la Palestine, Soudan, Ukraine, Liban et le Mali.

Le Polisario a programmé des activités, en marge de la 56e session du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU. Le «Groupe de Genève de soutien au Polisario», qui réunit les pays qui reconnaissent la «RASD», a organisé, mercredi 19 juin à Genève, une conférence sur «l’impact de la confiscation du droit à l’autodétermination sur la situation des droits humains au Sahara occidental».

La nouvelle session du CDH de l'ONU devrait encore voir le Maroc et l’Algérie croiser le fer sur le Sahara et la Kabylie.