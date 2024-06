Espace aérien du Sahara : Le PSOE vote contre un texte du PP

En Espagne, la plénière de la Chambre des députés, ce jeudi 20 juin, a voté une proposition à l’initiative du Parti populaire, non contraignante pour le gouvernement, réclamant «le retour au consensus national» sur la question du Sahara occidental.

Le texte a consacré un passage à l’espace aérien du Sahara et les frontières maritimes atlantiques entre le Maroc et l’Espagne, exigeant de l’exécutif de gauche de «respecter la souveraineté espagnole» lors des négociations de ces deux dossiers avec Rabat, rapportent des médias ibériques.

Les députés du PSOE ont voté contre ce point alors que les groupes de Vox, PNV (Parti nationaliste basque), ERC (Gauche républicaine catalane), BNG (Bloc nationaliste galicien) et Bildu (indépendantistes basques) ont opté pour l’abstention. En revanche, PP, Sumar, Junts (indépendantistes catalans), Coalition canarienne et UPN (Union du peuple de Navarre, proche du PP) ont voté en faveur de ce point. Une adhésion qui a évité son rejet.

Pour rappel, la Déclaration conjointe, publiée le 7 avril 2022 à l’issue des entretiens à Rabat entre le roi Mohammed VI et le Premier ministre Pedro Sanchez, avait annoncé que «le groupe de travail sur la délimitation des espaces maritimes sur la façade atlantique sera réactivé, dans l’objectif de réaliser des avancées concrètes» et que «des discussions concernant la gestion des espaces aériens seront engagées». Rabat et Madrid ont, depuis, commencé les négociations sur ces deux points.