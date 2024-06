Rififi dans les candidatures LFI pour la 9ème circonscription des Français à l’étranger

Dans la 9ème circonscription des Français de l'étranger, une polémique a éclaté concernant des candidatures dissidentes se réclamant de mouvements politiques établis. Seddik Khalfi, journaliste franco-marocain, a affiché la photo de Jean-Luc Mélenchon et le logo de La France Insoumise (LFI) sur ses supports de campagne, alors qu’il n’est ni le candidat officiel du Nouveau Front Populaire (NFP) ni celui de LFI.



En réponse, LFI, via son compte officiel X, a précisé que le candidat soutenu par leur mouvement est Karim Ben Cheïkh, sous les couleurs du Nouveau Front Populaire, et nul autre.





Parallèlement, Ismaël Boudjekada, un élu municipal franco-algérien de Grand-Charmont, dans le Doubs, s'est également affiché avec le logo du Nouveau Front Populaire pour cette même circonscription. Il a annoncé sa candidature sur son compte X : «Ma candidature sur le #9emeFDE est validée ! Le 30 juin, dès le 1er tour, votez pour faire entrer à l’assemblée un député de terrain (...)». Cette affiche semant la confusion a été dénoncé par Manuel Bompard, député sortant de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, affirmant que «cette personne n’est pas membre de LFI et n’est pas le candidat du Nouveau Front Populaire».

Cette personne n’est pas membre de la @FranceInsoumise et n’est pas le candidat du Nouveau Front Populaire.



Stop à la désinformation. https://t.co/rZRPHyCSXV — Manuel Bompard (@mbompard) June 20, 2024

Une prise de distance importante alors qu'Ismaël Boudjekada a tenu des propos jugés homophobes lors d'une intervention sur Sud Radio, dans l'émission «Parlons Vrai chez Bourdin» diffusée ce jeudi 20 juin, déclarant que « l'homosexualité n'est pas dans l'ordre naturel des choses. En islam c'est un péché, mais qui peut être pardonné». Cette déclaration a suscité une vive polémique ciblant LFI. En réaction, Manuel Bompard a appelé à mettre fin à la désinformation.



Ce n’est pas la première fois que Boudjekada fait l'objet de controverses. Le 7 juin dernier, suite à des messages publiés sur ses réseaux sociaux qualifiés de «glorification du terrorisme» par les parties civiles, il a été poursuivi par la justice. Aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Nanterre l'a condamné à une amende de 20 000 euros et à trois ans d'inéligibilité, relate Libération. Le conseiller municipal a réagi à sa condamnation sur X, affirmant :« le jugement n’étant pas exécutoire, je décide de faire appel et ne suis donc, à ce jour, toujours pas condamné».