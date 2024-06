Le Roi Mohammed VI donne le «Go» pour le recensement général de la population

Dans une lettre adressée au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le Roi Mohammed VI a donné ses instructions, concernant le prochain recensement général de la population et de l’habitat organisé par le Haut-commissariat au plan, prévu à la fin de cet été.

Ce recensement réalisé à intervalle de 10 ans, a pour but d’en faire un outil structurant des politiques publiques à l’échelle nationale et locale. Il permet de connaitre l’évolution démographique et socio-économique du pays.

Ce qui distingue ce recensement général des six précedents depuis 1960, est qu’il s’élargi vers de nouvelles thématiques. La protection sociale est par exemple au cœur du dénombrement de cette année. Les données extraites de ce recensement permettront d'actualiser les données socio-économiques des ménages.