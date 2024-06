Agadir : Le festival Timitar revient pour une 19e édition

Le Festival Timitar, signes des cultures est à sa 19e édition, prévue du 4 au 7 juillet 2024 à Agadir. Trois sites accueilleront cet événement, le premier se trouvant à la Place Al Amal, le second à la Place Bijaoune et finalement le Théâtre de Verdure. Ces lieux vont offrir aux spectateurs «une immersion culturelle riche et variée», selon un communiqué de l'association organisatrice.

Cette édition promet une rencontre inédite entre les traditions amazighes et la diversité des musiques du monde, incarnant l'esprit de partage qui anime Timitar, selon la même source. Le festival célèbre ainsi les spécificités de la musique locale et nationale, tout en s’ouvrant à d’autres rythmes et musiques d’Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique.

Depuis sa création en 2004, le Festival Timitar est devenu un rendez-vous pour les amateurs de musique et de culture, il a accueilli depuis son début des artistes de renommée tels que Marcel Khalifa, Ziggy Marley, Nass al Ghiwan, Idir, les Gipsy Kings ou même Kadhem Saher.