Maroc : L’Espagne accorde un prêt de 2,66 MMDH pour le projet d’une usine de dessalement

Le Conseil espagnol des ministres a approuvé l’octroi d’un prêt remboursable d’une valeur maximale de 2,66 milliards de dirhams (250 millions d’euros) à une entreprise détenue par Acciona, dans le but de financer la conception, la construction, le financement, le démarrage, l’exploitation et la maintenance d’une usine de dessalement au Maroc.

Selon Europa Press, il s’agit d’un prêt de l’Organisation de coopération et de développement économiques accordé au Fonds pour l’internationalisation des entreprises espagnoles. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du financement de projets de grand intérêt pour l’économie du royaume ibérique. Elle inclut Green of Africa et Afriquia Gaz.

Le financement FIEM permettra de développer l’une des infrastructures de dessalement les plus importantes de toute l’Afrique, grâce aux services d’entreprises espagnoles. L’agence de presse ajoute que l’opération vise à promouvoir la présence de sociétés du pays en Afrique, tout en contribuant au développement du continent africain, dans le cadre de la stratégie «Horizon Afrique» du ministère de l’Economie, du commerce et des affaires.