Tourisme : Binter relance ses vols directs entre Tanger et Gran Canaria

La compagnie aérienne régionale espagnole, Binter Canarias, a relancé ses vols directs entre Tanger et Gran Canaria (Espagne), mercredi 19 juin 2024. Cette mesure a été actée en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), afin de renforcer l’engagement des deux parties envers la reprise du tourisme avec les Canaries.

Les vols entre l’aéroport Ibn Battouta (Tanger) et celui de Gran Canaria (LPA) seront opérationnels d’ici la fin octobre, avec une liaison hebdomadaire. Cela permettra d’étendre la période de connexion par rapport à celle de l’année dernière.

Le premier vol direct de cette année entre les deux aéroports a pris quatre heures, transportant les premiers passagers au bord de l’avion ATR72 de Binter. Cette possibilité leur a permis de gagner plus de temps et d’éliminer les nombreuses escales qu’ils devaient faire auparavant.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable de la communication internationale chez Binter, Borja Bethencourt, s’est félicité de l’ouverture de cette ligne estivale, d'autant que la compagnie propose cette saison 35,8% de sièges en plus par rapport à l'année précédente avec 1 890 sièges disponibles. «L'ouverture de cette ligne a été très bien accueillie l'année dernière et nous pensons qu'il en sera de même cette année, car il s'agit d'une offre visant à stimuler le tourisme entre les Canaries et le Maroc» ajoute-t-il.

Les départs sont prévus tous les mercredis à 14h10, avec arrivée aux Îles Canaries à 17h50. Quant aux vols de retour, ils décollent de Gran Canaria à 10h10 pour arriver à Tanger à 13h25. Binter tient aussi à renforcer ses liaisons avec l’aéroport d’Agadir , avec un deuxième vol hebdomadaire pendant les mois de juillet, août ainsi que les deux premières semaines de septembre.