Contrôle des couples dans les hôtels : Le ministre de la Justice répond au PJD

Le ministre marocain de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a réaffirmé, mardi soir sur la chaîne Al Aoula, que toutes demandes exigeant la présentation d'acte de mariage aux couples lors de l'enregistrement dans les hôtels, sont «illégales» .

Les travailleurs des services d’accueil dans les établissements touristiques «n’ont pas le statut requis pour interroger les clients s’ils sont mariés ou non. C’est une violation de la vie privée des Marocains», soulignant que seuls les «agents de la sûreté nationale sont compétents pour formuler ce genre de questions».

«Je ne m’intéresse pas aux personnes qui vont aux hôtels pour commettre des relations (sexuelles) en dehors du cadre du mariage (…) Je me préoccupe plutôt du couple marié légalement, en provenance par exemple de Fès et qui veut entrer dans un hôtel à Marrakech, mais qui a oublié d’apporter dans ses bagages l’acte de mariage. Et comme, ils lui refusent l’accès et il est contraint de passer la nuit dans sa voiture», a affirmé Ouahbi dans une réponse indirecte aux critiques du PJD.

Pour rappel, l’organisation des femmes du PJD a réagi aux déclarations du ministre de la Justice, les qualifiant «d’irresponsables» et qui iraient dans le sens «du démantelement de la société marocaine, la dépouillant de ses valeurs et de sa morale». Le secrétaire général du Parti de la Lampe, Abdelilah Benkirane, a également condamné les positions exprimées par Abdellatif Ouahbi sur ce sujet.