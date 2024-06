France : L’ancien député M’jid El Guerrab pointe le racisme au sein du PS

Suite aux récentes négociations pour les législatives anticipées en France, une polémique a éclaté ce mercredi 19 juin, concernant la réinvestiture de Rachel Keke, ancienne députée LFI (La France Insoumise). Alma Dufour, députée sortante (LFI) de la 4ème circonscription de Seine-Maritime et activiste pour le climat, a exprimé en direct, dans l’émission Zawa Talk, sa stupéfaction face à l'opposition de la gauche à la reconduction de Mme. Keke.

«J’ai appris que pendant les négociations, on a demandé la tête de certains députés et honnêtement quand j’ai vu la liste, j’étais outrée. Ils ne voulaient pas que Rachel Keke soit réinvestie.» Alma Dufour

Cette affirmation a provoqué une vive incompréhension au sein du Parti Socialiste ainsi que chez les écologistes. Un des négociateurs a rétorqué à Nils Wilcke, journaliste franco-allemand, affirmant que c'était «archi-faux».

M’jid El Guerrab, ex-député des Français du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, a réagi sur X en affirmant que ça ne pouvait être que le PS derrière cet acte discriminatoire : «100 % PS ça... Parole d’un ancien conseiller du patron de ce parti très très raciste». Il a ajouté que le PS est «une bande de racistes qui prennent les noirs et les arabes pour de la chair à vote». Il a également souligné que le «seul premier fédéral arabe, Rachid Temal, n’était même pas affiché sur le mur de la liste des premiers fédéraux, à Solfé (Solférino, ancien siège du PS, ndlr)».

.@alma_dufour raconte sa sidération face au désir de certains, de ne pas reconduire la candidature de @KekeRachel. @raaz404 parle de racisme, et à raison. pic.twitter.com/Za15KBlbjT — À gauche (@AgaucheYT) June 19, 2024



M’jid El Guerrab, d’origne franco-marocaine, était cansidat à l'investiture PS pour la 9e circonscription des Français à l'étranger en 2017. Ayant été écarté, il a rejoint En Marche (EM) et, malgré l’absence de soutien officiel, il a été élu député de la majorité présidentielle. Toutefois, en 2022, sa réputation a été ternie par une condamnation à un an de prison ferme et deux ans d'inéligibilité à l’Assemblée nationale, après avoir agressé Boris Faure, cadre du PS, avec un casque, en août 2017. Cet incident avait plongé la victime dans le coma pendant près de 48 heures. En 2022, M'jid El Guerrab a tenté de se faire réélire, mais a échoué face au candidat de la NUPES, Karim Ben Cheikh.