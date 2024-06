L’Algérie supervise la création d’un réseau pro-Polisario en Argentine

L’ambassadeur algérien en Argentine, Lotfi Sebouai, a supervisé, mardi 18 juin, à Buenos-Aires, la création d’un réseau de soutien au Polisario, composé de journalistes et de communicants. Dans une allocution, le diplomate, qui était accompagné du premier secrétaire de la chancellerie, a qualifié la rencontre de «plus importante que les réunions des Nations unies, parce que nous sommes rassemblés ici pour la justice et pour la liberté des peuples».

Il s’est félicité que le lancement de ce nouveau réseau de soutien au Polisario intervient quelques jours après la tenue de la dernière session du Comité des 24 de l’ONU à New York. Et de rappeler que «l'Algérie a intensifié son soutien au peuple sahraoui et à son droit inaliénable à l'autodétermination, à travers l’organisation dans les plus brefs délais d’un referendum», rapporte l’agence de presse du Polisario.

Pour mémoire, un collectif d’associations de défense des droits humains opérant dans sept pays d’Amérique du sud, dont l’Argentine, a dressé le 20 avril un réquisitoire contre le Front. «Le Polisario, une organisation armée, continue d'agir comme un groupe paramilitaire, retenant captive la population sahraouie qui vit dans des conditions inhumaines dans des camps installés à proximité de la ville algérienne de Tindouf», avait dénoncé le groupe d’ONG dans une résolution sanctionnant les travaux d’une réunion tenue à Santiago au Chili.