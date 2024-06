La Journée mondiale du réfugié 2024 sous le slogan «Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées»

La Journée mondiale du réfugié, établie par les Nations unies et célébrée le 20 juin de chaque année, est organisée afin de rendre hommage aux réfugiés dans les quatre coins du monde. Pour 2024, cette journée est portée sur la solidarité avec les personnes réfugiées sous le slogan «Pour un monde qui accueille les personnes réfugiées».

En effet, cette journée met en lumière les droits, les besoins et les rêves des réfugiés, tout en contribuant à sensibilisation de la classe politique à mobiliser des ressources dans l’objectif de la survie et l’épanouissement des réfugiés. Chaque minute, 20 personnes doivent tout abandonner pour échapper à la guerre, à la persécution ou à la terreur. «Faire preuve de solidarité, c'est garder nos portes ouvertes, reconnaître les atouts et les réalisations des personnes réfugiées, et réfléchir aux défis auxquels elles sont confrontées», a déclaré le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).

Selon l'Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), les conflits et catastrophes ont poussé 75,9 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays (PDI) à se déplacer à la fin de 2023. Ce nombre a augmenté de 50% pendant ces cinq dernières années selon l'ONG dans son rapport annuel publié à Genève.



Les catastrophes, ils ont obligé 7,7 millions de personnes à échapper et vivre ailleurs. Quant à la violence et les conflits, ils sont les principales causes de ces déplacements forcés avec 68,3 millions de réfugiés.

La journée mondiale du réfugié est une date enregistrée et célébrée depuis le 20 juin 2001 en tant que commémoration du 50e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.