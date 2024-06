Hajj 2024 : L'Arabie Saoudite dépassée par la chaleur, plus de 550 pèlerins décédés dont 5 marocains

Lors du Hajj en Arabie Saoudite, un bilan tragique a été enregistré avec pas moins de 550 décès parmi les pèlerins, principalement dus à des conditions météorologiques extrêmes, ont déclaré des diplomates arabes, ce mardi 18 juin.

Le point culminant des températures a atteint 51,8°C à La Mecque, où 323 pèlerins égyptiens ont succombé, tous en raison de la chaleur étouffante. Seul l’un d’entre eux est décédé des suites de blessures subies lors d'un mouvement de foule. Parmi les victimes étrangères, le Maroc a également signalé plusieurs décès. Au total, cinq Marocains ont perdu la vie. «La cause du décès semble être naturelle, car "ils souffraient tous de maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension"».

Les autorités saoudiennes avaient tenté d’anticiper ces conditions extrêmes mais ont été vivement critiquées pour leur réponse insuffisante face aux besoins en matière de sécurité. Les secours ont été submergés. En cause, plus de 27 000 pèlerins ont été traités pour épuisement dû à la chaleur, tandis que des rapports ont signalé des pèlerins sans abri adéquat contre le soleil brûlant et un accès limité à l'eau et aux installations de refroidissement.