La Chine intensifie la répression religieuse sur les enfants musulmans

En Chine, la répression religieuse organisée par le Parti communiste se tourne désormais vers les enfants issus de familles musulmanes. Depuis 2016, le président Xi Jinping a intensifié la campagne de «sinisation» des religions, visant à éradiquer toute influence étrangère et subversive. Cette politique de contrôle strict se manifeste particulièrement dans les efforts pour éloigner la jeunesse musulmane de la foi islamique, relate le magazine Geo.



À Yuxi, le Bureau préfectoral des affaires ethniques et religieuses a ordonné en mars 2024 aux autorités locales de «surveiller la participation des mineurs au jeûne et à d'autres activités religieuses ». Le contrôle inclut également l'introduction d'enseignants Han dans les madrasas pour séculariser l'enseignement islamique.



Ce n'est pas la première fois que la communauté musulmane est ciblée par le PCC. Pour rappel, depuis plusieurs années, les Ouïghours, une ethnie turcophone et majoritairement musulmane, subissent une répression intense dans la province du Xinjiang. Accusé de génocide et de crimes contre l'humanité, le régime chinois a instauré des «camps de rééducation» (camps de concentration), des dispositifs de surveillance massive, et des pratiques de stérilisation forcée des femmes Ouïghoures.

Par ailleurs, l'installation de postes de police visant à contrôler la population au Xinjiang, s'implantent dans d'autres régions à fortes minorités musulmanes, telles que le Gansu ou le Qinghai.