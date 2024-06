Législatives françaises : Des ONG amazighes appellent à voter pour le Nouveau Front Populaire

A quelques jours du premier tour des élections législatives anticipées en France, des associations amazighes appellent à voter pour les candidats «démocrates» du «Nouveau Front Populaire» de gauche. Les auteurs de l’appel, publié mardi 18 juin, exhortent les Franco-amazighes d’origine marocaine, algérienne et tunisienne «à se mobiliser activement afin de faire barrage aux partisans de l’extrême droite», expliquent-ils.

«Le Rassemblement National (ex-Front National), dont la campagne électorale se base essentiellement sur la haine et le rejet des émigrés et des musulmans, menace sérieusement, non seulement la République française, mais aussi toute l’Union européenne, et les relations euro-méditerranéennes», alertent les ONG dans leur communiqué.

Les associations ont rappelé que les soldats marocains, algériens et tunisiens «se sont mobilisés et sacrifiés pour secourir la France, pendant la Première et la Deuxième Guerres mondiales du grand danger du nazisme, par le sang et les armes. Maintenant, les descendants des tirailleurs et soldats nord-africains des deux guerres et de l’immigration Amazighe (berbère)… sont invités, à leur tour, à contribuer, de nouveau, à sauver la France de ce grand danger populiste et xénophobe qui menace les valeurs de liberté, de laïcité, d’égalité, de tolérance et de solidarité».

«Cet appel est un engagement fort, pour faire valoir nos droits à vivre dans une société démocratique autour d’un contrat social et politique fondé sur l’égalité des droits, la justice, la liberté et la laïcité.»

Les 30 juin et 7 juillet, la France a rendez-vous avec les deux tours des élections législatives anticipées. Les derniers sondages prévoient 33% des intentions de vote au Rassemblement National, 28% pour le Nouveau Front populaire et 18% pour les partis de la coalition présidentielle.