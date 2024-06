Dérèglement climatique : Répercussions économiques sur la production marocaine de melons et pastèques

La campagne des melons et pastèques au Maroc est gravement perturbée cette année en raison de conditions climatiques exceptionnelles. Des températures anormalement froides pour la saison, combinées à une sécheresse persistante, ont entraîné une quasi-suspension de la production. Les principales régions productrices, notamment Souss, Al Haouz, El Kelaa des Sraghna, Settat et Beni Mellal, ont vu les récoltes retardées, aggravant la pénurie, relate FreshPlaza.



Les conséquences de cette crise se font sentir tant sur les marchés locaux qu'internationaux. Les prix des melons et pastèques ont considérablement augmenté, atteignant en moyenne 7 dirhams le kilo (0,65 euros). Ahmed Bouljid, un exportateur de fruits, rapporte recevoir «des commandes de nombreux pays» européens tels que «la France, l'Italie et les Pays-Bas», mais l'insuffisance des volumes disponibles empêche de répondre à cette demande croissante. Toutefois, une reprise de la production est espérée dans les semaines à venir, avec un pic de récolte prévu pour la deuxième semaine de juin.



En dépit de ces défis, les exportateurs marocains ont réussi à s'adapter aux nouvelles exigences sanitaires imposées suite à une alerte concernant des résidus de pesticides en début de campagne. Grâce aux efforts de l'ONSSA et de Morocco Foodex, la qualité des produits est garantie, et le processus d'exportation, aussi rigoureux soit-il, demeure fluide. Ahmed Bouljid précise que ces mesures strictes ont été bien intégrées, assurant la résilience du secteur face à une situation complexe.