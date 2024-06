Marhaba 2024 : Près de 50 000 voyageurs ont traversé l’Espagne en trois jours

Près de 50 000 voyageurs ont traversé les ports andalous, durant les trois premiers jours de l’Opération passage du Détroit (OPE), démarrée le 13 juin du côté espagnol et coordonnée avec Marhaba 2024 du côté marocain. Ce chiffre représente une hausse de 90,7% par rapport aux trois premiers jours de l’édition 2023.

Plus précisément, le nombre de voyageurs sur les 13, 14 et 15 juin 2024 a totalisé 49 946, selon les données du ministère espagnol de l’Intérieur, consultées par Europa Press. Le premier jour de l’opération a ainsi enregistré 14 286 passages de personnes pour 4 201 véhicules. Le deuxième jour, les chiffres ont atteint 15 438 et 4 588 respectivement. Le troisième, qui correspond aux deux jours avant l’Aïd al-Adha au Maroc, a connu un pic de 20 222 voyageurs et 6 678 véhicules.

La même source fait savoir que les autres dates où un pic est prévu sont le dernier week-end de juillet (27, 28 et 29) et le premier du mois d’août (du 1er au 5). Par ailleurs, les jours connaissant la pression la plus importante de la phase de retour restent ceux du 30, 31 août et du 1er septembre.

En Espagne, l’OPE se déroulera jusqu’au 15 septembre prochain, pour accompagner les voyageurs sortants ou entrants des ports rattachés à cette opération estivale annuelle.