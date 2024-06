Marhaba 2024 : Près de 30 000 voyageurs ont traversé les ports espagnols en deux jours

Entre les 13 et 14 juin seulement, les ports andalous rattachés à l’Opération traversée du détroit (OPE) du côté espagnol et Marhaba 2024 du côté marocain ont compté près de 30 000 passages de personnes. Selon les données consultées par Europa Press, il s’agit de 29 724 voyageurs plus précisément, ce qui représente 75,7% de plus par rapport à la même période de l’année dernière. Démarrée jeudi dernier, l’OPE se déroulera jusqu’au 15 septembre prochain.

Cités par l’agence de presse espagnole, les chiffres du ministère de l’Intérieur indiquent que le premier jour de l’opération, le 13 juin, un total de 14 286 personnes et 4 201 véhicules ont traversé les ports andalous. Vendredi 14 juin, le nombre de personnes a été de 15 438 pour 4 588 véhicules.

Cette montée en flèche du trafic des passagers entre les deux rives de la Méditerranée au bout de deux jours intervient dans le contexte particulier des vacances d’été, combinées à la période de l’Aïd al-Adha. Pour de nombreuses familles marocaines résidentes à l’étranger, c’est doublement une occasion d’anticiper le séjour dans le pays d’origine.

Précédemment, le ministère espagnol de l’Intérieur a fait savoir que les prévisions de l’OPE 2024 estiment à 3 350 000 le nombre de passagers concernés cette année et à 820 000 le nombre de véhicules, soit une augmentation respective de 4% et de 6% par rapport à 2023.

A elles seules, les installations mises à disposition dans les ports de Cadix, d’Algésiras et de Tarifa (Espagne) accueillent près de 73% des personnes voyageant dans les deux sens. L’année dernière, elles ont été 2 346 671 à effectuer cette traversée, principalement à destination ou en provenance du Maroc.