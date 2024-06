Premier vol direct de Montréal atterrit à Marrakech

Le premier vol direct de Montréal à Marrakech a été opéré aujourd'hui, jeudi 13 juin, par le transporteur aérien canadien Air Transat, selon un communiqué de presse de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT).

Le vol inaugural a atterri ce matin à l'aéroport de Marrakech Menara, marquant le premier service direct vers Marrakech depuis l'Amérique du Nord.

La route fait partie de la «stratégie de croissance de l'ONMT axée sur le marché nord-américain» (Light In Action). Le Canada est devenu un marché émergent pour le Maroc, avec une augmentation significative de la capacité de sièges du Canada vers le Maroc au cours de la dernière décennie. «Au cours des 10 dernières années, la capacité de sièges a augmenté de 87 %, passant de 87 000 à 164 000 sièges par an», a déclaré l'ONMT.

Cette nouvelle route découle d'un accord signé en octobre 2023 par l'ONMT et Air Transat. Air Transat devient la seule compagnie aérienne en Amérique du Nord à proposer des vols directs vers Marrakech, avec un programme de deux fois par semaine en été et une fois par semaine le samedi en hiver.

L'ONMT s'attend à ce que cette nouvelle route non seulement stimule le tourisme à Marrakech, mais ouvre également un large éventail de possibilités pour les voyageurs. Avec un accès facile depuis Marrakech, les visiteurs peuvent explorer des stations balnéaires comme Essaouira, Taghazout et Agadir ; des destinations de montagne et d'écotourisme telles qu'Azilal et Béni Mellal ; des villes du sud comme Ouarzazate, Zagora et Merzouga ; et même des destinations culturelles et de city-break dans le nord, y compris Casablanca, Rabat, Meknès et Fès.