Hajj 2024 : Cinq pèlerins marocains meurent à La Mecque

Cinq pèlerins marocains sont décédés à La Mecque depuis le début de la saison du Hajj 2024/1445, a déclaré mercredi le Consul général du Maroc à Djeddah, Abdelillah Daddas, lors d'un appel téléphonique avec Radio Aswat.

Daddas a indiqué que parmi les pèlerins décédés, trois sont morts dans leurs chambres d'hôtel. Il a ajouté que la cause du décès semble être naturelle, car «ils souffraient tous de maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension».

Interrogé sur le rapatriement, le Consul Daddas a expliqué que les pèlerins marocains qui décèdent pendant le Hajj peuvent soit être rapatriés, soit être enterrés sur place. «Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des familles nous donnent le feu vert pour enterrer leurs proches décédés en Arabie Saoudite», a-t-il déclaré, citant le caractère sacré du lieu.

Le Consul a également mis en avant une nouvelle initiative. «Pour la première fois cette année», a-t-il dit, «le Consulat général du Maroc a ouvert un bureau à La Mecque qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 pour assister les pèlerins marocains». Ce bureau aide à accélérer les démarches administratives dans des événements malheureux comme le décès d'un pèlerin. Le consulat général prévoit d'ouvrir un bureau similaire à Médine pour la prochaine saison du Hajj.

Au total, 34 000 pèlerins marocains participent au Hajj cette année. Le ministère des Habous et des Affaires Islamiques supervise 22 500 pèlerins, tandis que les agences de tourisme gèrent les 11 500 restants.

Le Consul a conclu en déclarant que 738 administrateurs, érudits, médecins et professionnels des médias, dont 520 accompagnateurs et superviseurs, travaillent pour servir et superviser ces pèlerins.