Jam Show sur 2M : Victoire du jeune rappeur de 23 ans, Nezar

La chaîne marocaine 2M a accueilli un nouveau concept, celui de «Jam Show», une émission entièrement consacrée au rap. Ce programme a offert une plateforme inédite aux jeunes talents du rap marocain pour se faire connaître.

Nezar, de son vrai nom Nizar Zouhri, a remporté la finale après six semaines de compétition. Ses performances ont conquis le public et le jury. Ce dernier se composait de rappeurs renommés comme ElGrandeToto et Dizzy Dros.

Originaire d'Azilal, Nezar s'intéresse au rap depuis l'âge de 9 ans. Du haut de ses 23 ans, il n’a plus qu’un objectif en tête : devenir une star du rap, affirmant que sa vie n'aurait pas de sens sans ce mouvement culturel et musical.

Avec les 250.000 dirhams remportés, le jeune rappeur envisage de produire un album et un vidéoclip, déclarant que cette victoire «facilite son chemin vers le succès». Son nounours en peluche, la mascotte de ses clips, représente une partie de lui, son identité et deviendra le logo de sa future marque.

Pendant la compétition, Nezar a montré une grande résilience et un talent certain, confirmant sa place parmi les jeunes espoirs du rap marocain. Son parcours inspirant et sa vision artistique laissent présager un bel avenir pour la scène musicale du Royaume.