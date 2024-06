Casa Anfa Latina 2024 : Elvis Crespo, Gente de Zona, Los Van Van en tête d'affiche pour la 2e édition

Le festival Casa Anfa Latina revient pour sa deuxième édition. Elle se déroulera du 21 au 23 juin, au coeur du poumon vert de Casablanca, Anfa Park. Organisé par l'agence de production culturelle Seven PM, cet évènement mettra à l’honneur des artistes de renom tels que Gente de Zona, Los Van Van et Elvis Crespo.

Le 21 juin, Gente de Zona, le duo de reggaetón cubain connu pour leurs succès mondiaux «Bailando» avec Enrique Iglesias et «La Gozadera» avec Marc Anthony, ouvrira le bal. Le 22 juin, Los Van Van, souvent appelés les «Rolling Stones de la salsa», offriront un mélange de songo, timba, salsa et rock. Enfin, le 23 juin, Elvis Crespo, célèbre pour son hit «Suavemente», dont le clip a été visionné 285 millions de fois, clôturera le festival avec ses rythmes entraînants de merengue, déclare un communiqué de presse.

En plus des concerts, Casa Anfa Latina proposera une variété d'activités pour célébrer la culture latine. Des cours de danse seront dispensés par les écoles «Kukumpa», «La Clave» et «Salsa Blanca». Des animations, dont des performances du DJ Temazo, la batucada de CasaHeros, et des spectacles de danseuses de Samba brésiliennes, feront également partie du programme. Les visiteurs pourront profiter d’une grande variété de stands de restauration et se détendre dans des zones chill, prévues à cet effet.