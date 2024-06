Eliminatoires Coupe du monde 2026 : Le Maroc étrille le Congo 6-0

Les ambitions étaient clairement différentes pour les Diables Rouges et les Lions de l’Atlas dans ce match du groupe E. À Agadir, au stade Adrar, le Maroc avait pour mission de consolider sa place en tête du groupe. De son côté, le Congo espérait éviter une nouvelle défaite après celle contre la Zambie en novembre dernier.

Favoris, les Marocains ont dominé le Congo, qui n’avait aucun point après une défaite contre la Zambie et un forfait face au Niger. Comme prévu, les Congolais n’ont pas résisté face à un Mountakhab en pleine forme, menant déjà 3-0 après vingt minutes de jeu.

Dès la 8e minute, Azzedine Ounahi ouvre le score avec un superbe crochet et un tir croisé du droit. Huit minutes plus tard, Chadi Riad marque son premier but en sélection en reprenant un tir contré de Eliesse Ben Seghir. À la 20e minute, Ayoub El Kaabi enfonce le clou en reprenant un centre d’Achraf Hakimi, envoyant le ballon dans le petit filet de Matimbou. El Kaabi double la mise à la 39e minute en poussant un ballon dans un but vide.

Au retour des vestiaires, El Kaabi signe un triplé grâce à une combinaison sur coup franc. Ziyech décale Ounahi qui trouve El Kaabi dans la surface, et l’ancien joueur de Berkane place sa tête, le ballon entrant avec l’aide du poteau à la 53e minute.

Les minutes semblent interminables pour les Congolais. Un purgatoire. Et les Lions de l’Atlas comptent rugir encore. Soufiane Rahimi, à peine entré pour remplacer El Kaabi, accélère, entre dans la surface et marque du gauche à la 62e minute, portant le score à 6-0.

Après cette soirée riche en buts, le onze national peut retrouver la serenité, après l'agitation suite au match contre la Zambie. Le prochain match des éliminatoires face au Niger aura lieu en mars prochain.